Fergene går, men Ylva er ikke helt over

Fergesambandet Stornes-Bjørnerå er i drift fredag, etter å ha vært kansellert grunnet ekstremværet Ylva store deler av torsdag. Det samme gjelder Stangnes-Sørrollnes. Her ble det kjørt ordinær ruter fra Stangnes fra klokka 09.15.

Ifølge Yr.no skal det i Harstad fredag bli vind på opptil 5 m/s.

Men meteorologene melder at ekstremvarselet for Ylva fortsatt gjelder fredag, for Saltfjellet, Salten og Ofoten.

- Fredag ventes søraustlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 30-40 m/s. Vinden er ventet å minke i løpet av morgentimene, først i sør.

I Troms fredag ventes søraustlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 30-40 m/s. Vinden er ventet å minke fredag formiddag.

Det er et lavtrykk i Norskehavet og høytrykk over Kola-halvøya som setter opp et kraftig søraustlig vindfelt med storm styrke over deler av Nord-Norge. Med denne vindretningen ventes store lokale variasjoner i vindstyrke, og det kan forventes kraftige vindkast på 30-40 m/s i utsatte fjordstrøk og andre leområder.

Det er stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer og fjelloverganger kan bli stengt. Det kan være farlig å oppholde seg utendørs. Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, strømnett og skog, melder Yr.no.