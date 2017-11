- Vinden kommer til å øke

Hvis du trodde at det verste uværet var over, så tar du feil. Meteorolog Justina Wodziczko sier klokken 0940 torsdag morgen at vinden generelt vil øke i Troms fylke etter at Nordland har fått den verste belastningen hittil onsdag og torsdag morgen.

- Nå øker vinden til sørøstlig storm. Folk vil merke mer vind i løpet av formiddagen og på ettermiddagen vil det bli full storm. Folk må passe på. Det går mest ut over indre og østlige områder av landsdelen, sier meteorologen.

Les også: Fly, båter og veier rammes av stormen. Les oppdateringene her

Wodziczko sier at det varierer mye fra sted til sted hvor mye man opplever stormen.

- Noen steder kan det nesten være vindstille. Mens det er frisk bris sentralt i Harstad er det sterk kuling på Sætertinden.

Ved Harstad målestasjon ble det målt vind rett over 20 meter per sukund i kastene rundt klokken 09 torsdag morgen. Det er rundt 1,4 minusgrader sentralt i Harstad i skrivende stund.

For tiden er det sterkest vind i Nordland der tak blåses av husene og fallende trær skaper problemer for de som er utendørs. Wodziczko sier at folk må passe godt på seg selv og andre den neste dagen.

Minking av vinden vil vi ikke merke før natt til fredag.

- Det blir ikke plutselig stille. Det vil fortsatt være sterk kuling utsatte steder når vinden minker. Betydelig minking skjer fredag ettermiddag og kveld.