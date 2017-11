– Stopp vold mot kvinner

Dette skriver Harstad Soroptimistklubb i en pressemelding. 25. november markeres FN-dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, kjent som ”oransje-dagen”.

– Soroptimist International representerer cirka 80.000 medlemmer i 130 land som arbeider i prosjekter for å utdanne og bemyndige kvinner og jenter. Rett til utdanning og et liv uten vold er viktig i dette arbeidet. Harstad Soroptimistklubb, er en av 63 klubber i Norge og sammen med soroptimistklubbene verden over, er vi en del av FN-systemet, skriver leder Tove Laukli i presseskrivet.

– I alle samfunn – uavhengig av etnisitet, økonomisk og kulturell status – rammes kvinner av vold og overgrep. Og den kommer i mange former; alt fra psykisk vold til fysisk vold, barneekteskap, kjønnslemlestelse, kidnapping og menneskehandel.

– En stor del av overgrepene skjer i form av psykisk mishandling. Ofte i nære relasjoner; i hjemmet, på skolen og i arbeidslivet – den usynlige volden, krenkende adferd og trusler som ikke gir synlige skader, ingen blåmerker som forteller, men skadde ofre, traumatiserte mennesker. I dette ligger det store mørketall, hevder Laukli.

– Økt vold i samfunnet, menneskehandel og den usynlige volden i nære relasjoner, er bare eksempler. 25. november-markeringen peker på viktige, komplekse samfunnsproblem og derved også et samfunnsansvar; å holde fokus på problematikken, og sørge for gode løsninger.

– Soroptimistene oppfordrer både politikere, organisasjoner og enkeltpersoner til å engasjere seg. La oss vise solidaritet og stå sammen om FN-markeringen 25. november og alt den står for, oppfordrer Harstad Soroptimistklubb.