En person blør etter ulykke med tre biler

Troms politidistrikt melder at de har fått varsel om en trafikkulykke i Ibestad kommune lørdag ettermiddag

- Tre biler er involvert. Nødetatene er på vei. Skadeomfanget er ukjent, sier politiet klokken 1650 lørdag.

Vi har ikke kommet fram til stedet ennå, sier politiet i det Harstad Tidende ringer klokken 1706. Brannvesenet er imidlertid på plass og holder kontroll på skadestedet.

- Vi har fått meldt at en person blør fra hodet og har tatt tilhold i et hus ikke langt unna skadestedet som er i Bygdaveien litt nord for Hamnvik.