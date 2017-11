Ifølge Torghatten Nord er MF Barøy på verksted. Søsterferga Lødingen har overtatt A-ruta, mens MF Tranøy (bildet) går inn i B-ruten.

Det innebærer at det ikke blir tillatt farlig last på de avgangene MF Tranøy står for.

Fartøybyttet varer til og med mandag 20. november.