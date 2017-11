- Ivar glemte aldri hvem som hadde valgt ham, og hvem han skulle representere på Løvebakken

Onsdag 15. november fyller tidligere stortingsrepresentant for Troms KrF, Ivar Østberg, 75 år.

Ivar er Oslo-gutten som gjorde tromsværing av seg, og det er for Troms fylke og hjembyen Harstad han har gjort sin politiske innsats. Av utdannelse er han spesialpedagog, og har arbeidet mye med barne- og ungdomspsykiatri og innen PP-tjenesten. De erfaringene han gjorde der, tok han med seg inn i politikken. Ivar Østberg har alltid vært en varm forsvarer for grupper som ikke har hatt sterke interesseorganisasjoner eller lobbygrupper til å tale sin sak.

Det var i 1980 han ble valgt inn i kommunestyret i Harstad, der han var i to perioder. En del av tiden var han varaordfører i kommunen. I 1991 ble han valgt inn i fylkestinget, der han også ble gruppeleder for KrF. Han var medlem av dette fram til han ble stortingsrepresentant etter KrFs gode valg i 1997, da partiet for første gang ble representert fra alle fylker i landet. Ivar Østberg er således blant de relativt få politikerne som har tjenestegjort på alle de folkevalgte nivåer i vårt politiske system. I tillegg har han også vært blant annet fylkesleder i Troms KrF og sentralstyremedlem i KrF.

Med tanke på hans erfaring fra både kommunestyre og fylkesting, var det ikke unaturlig at Ivar Østberg ble KrFs fraksjonsleder i kommunalkomiteen på Stortinget. Det meste av tiden representerte han også et regjeringsparti, noe som innebar et ekstra ansvar for å «å holde tunga rett i munnen» – noe som falt lett for Ivar; grundig og seriøs som han alltid har vært.

Som stortingsrepresentant holdt Ivar Østberg tett og god kontakt med hjemfylket sitt. Han glemte aldri hvem som hadde valgt ham og hvem han skulle representere på Løvebakken. Slik ble han en distriktenes talsmann også i utvidet forstand. Han var både klar og tydelig i saker som gjaldt kommuneøkonomi og distriktspolitikk.

Selv befant jeg meg for det meste i departementene i de årene han møtte på Stortinget, men det var hele tiden en god og tett dialog mellom stortingsgruppa og regjeringen under begge Bondevik-regjeringene, og Ivar var en god medarbeider å ha i Stortinget.

Ivar Østberg er fremdeles en viktig ressurs i sitt lokallag i Harstad, og har vært aktivt med helt siden stortingstida hans var over. Om dette sier han selv at han har fått så mye fra partiet i årenes løp, og nå er det tid for å gi noe tilbake. Det gjør han da også, både gjennom en rekke år som lokallagsleder, som leder av Eldrerådet i kommunen, og gjennom styreverv i blant annet attføringsvirksomheten Inko AS – en sak som også sto hans hjerte nær da han var stortingsrepresentant.

Jeg er glad for å kunne gratulere Ivar Østberg på det hjerteligste med 75-årsdagen!