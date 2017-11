Telenor legger ned i Harstad

I dag besluttet styret i Telenor Norge å legge ned kundeserviceavdelingen i Harstad. 81 ansatte blir overtallige.

– I dag fikk våre kollegaer i Harstad den tunge beskjeden om at det er besluttet at avdelingen i Harstad legges ned fra 1. januar 2018. Denne nedleggelsen berører 81 ansatte. Vår prioritet nå er at våre medarbeidere i Harstad blir ivaretatt best mulig, og får individuell oppfølging i tiden fremover, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Endringene er en del av Telenors digitaliseringsagenda.

- Det er satt ambisiøse mål for konsernet som krever effektivisering, digitalisering og kutt i kostnader, skriver selskapet i en pressemelding.

Bakgrunnen for denne beslutningen er at kundene i stadig sterkere grad velger digitale løsninger og selvbetjening. Over de to siste årene har Telenor Norge mottatt én million færre anrop til kundeservice. I tillegg øker bruken av digitale kanaler. For eksempel er det allerede over én million brukere av Mitt Telenor-appen, og direktesalg i appen har hatt en betydelig vekst.

– Det er aldri enkelt å legge ned avdelinger. Våre dyktige medarbeidere i Harstad har levert godt i mange år, men totalt har utviklingen ført til at vi er i en situasjon med betydelig overkapasitet og derfor er dette nå nødvendig, forteller Bjørn Ivar Moen, leder for Mobile.

Harstad kommune har fremmet et forslag om at Telenor deltar i etableringen av et gründerfond og -senter i Harstad.

– Dette er et positivt forslag som vi vil være med å realisere. Det gjenstår å konkretisere de praktiske rammene rundt dette, avslutter Bjørn Ivar Moen.

Harstad Tidende følger opp saken

Les mer om Telenors kuttplaner i Harstad

De tillitsvalgte: – Telenors historie er ikke på vår side

Stortingsrepresentanten: – Nedleggelse i Harstad er en risiko for Telenor

Holder tett: Disse spørsmålene vil Telenor ikke svare på