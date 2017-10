Vi har en plikt til å spille politiet god

Å bli kvitt fartsidiotene i trafikken er ikke bare politiets jobb alene. Her har vi alle et ansvar.

Mye tyder på at det man kan kalle grisekjøring og fartsgalskap brer om seg i harstadregionen. Førerkort beslaglegges på daglig basis, og stadig oftere både ser og hører vi at noen har det betydelig travlere enn sine medtrafikanter.

I gårdagens Harstad Tidende gikk en beboer i området ut og ropte et kraftig varsko om forholdene i Gamle kirkevei. Vedkommende er rystet over mangelen på respekt for 30-sonen på strekningen, og han understreker at dette gjelder kjøretøy i alle kategorier og førere i alle aldersgrupper. Dessverre er ikke dette noe enestående tilfelle. Denne type adferd er noe man til stadighet hører om, og ser, på veier både i og utenfor tettbygde strøk.

Nettopp derfor er det så viktig at flere følger eksempelet til denne aktuelle samfunnsborgeren. Stå opp og si ifra. Politiet kan ikke være overalt alltid, og derfor er det viktig at de får konkrete tips på tankeløse sjåfører som setter både sitt eget og andres liv i fare. Førstebetjent Oddvar Bremseth i UP uttaler at han setter pris på å få tips fra publikum. Det er en oppfordring vi skal ta på alvor, for et tips til politiet kan meget godt være forskjellen på liv og død.

Vi skal være forsiktig med å peke på spesielle grupper, men fra statistikken er det et ubestridt faktum at unge menn er overrepresentert når det gjelder dødsulykker i trafikken. De aller yngste sjåførene står for syv prosent av bilkjøringen, men tre fjerdedeler av de drepte. De fleste er menn, og de unge kvinnene som dør, omkommer fordi de er passasjerer hos unge menn som kjører for fort. Unge menn med ferskt førerkort er rett og slett en fare i trafikken.

Vi er glad for at Oddmund Nilsen ved Harstad politistasjon varsler flere kontroller og tiltak. Det er viktig at vi får bukt med problemet før liv går tapt, men vi gjør klokt i å ikke stole på at politiet skal gjøre all jobb. God forebygging innebærer også at vi alle tør påta oss rollen som «sladrekjærring».