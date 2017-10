Struper flyplassen på Svalbard

Fra sist søndag, 1. oktober, er Svalbard lufthavn, Longyearbyen, ikke lenger en internasjonal, men en nasjonal lufthavn. Direkteruter fra utlandet er dermed ikke lenger mulig, skriver nettstedet skriver High North News.

Både Terje Aunevik (t.v.), leder av næringsforeningen i Longyearbyen, og lufthavnsjefen på Svalbard lufthavn, Morten Ulsnes, er en smule forundret over at Samferdselsdepartementet har degradert lufhavna til bare å være nasjonal.

-Det umuliggjør direkteflyvninger fra kontinentet, sier begge.

Til avisen Svalbardposten, som omtalte saken like før helgen, sa lufthavnsjef Morten Ulsnes at endringen av flyplassens status kom uventet på ham.

– Bygningsmessig er det ikke noen store inngrep som må gjøres, det er snakk om en mindre ombygging for å tilfredsstille krav til grensekontroll, sier Ulsnes til High North News.

Tåken som stengte Langnes lufthavn i Tromsø forrige uke aktualiserer noe av problemstillingen. Et rutefly fra Oslo skulle via Tromsø til Svalbard, passkontroll skulle skje ved Langnes, som i denne sammenhengen er Schengenområdets yttergrense.

Tåken gjorde at flyet ble omdirigert til Evenes, der det ikke ble foretatt passkontroll. Men mens sysselmannens mannskaper var klare for å kontrollere pass i Longyearbyen, måtte flyet likevel gjøre vendereis for å foreta klarering på fastlandet.

Dette kan ha sammenheng med at Svalbard ligger utenfor Schengenområdet, noe som også kan ha vært en faktor ved nedgraderingen av Svalbard lufthavn, skriver High North News.