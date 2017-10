Stengte veien i begge retninger

Åtte arbeidere var på plass for å gjøre arbeidet og passe på at alt gikk som det skulle onsdag på Nordvikmyra.

Vår fotograf kjørte først forbi stedet i 13-tiden da dette bildet ble tatt. Da måtte han vente en stund før han fikk kjøre forbi arbeidsgjengen.

- Da var det fire som jobbet med selve veie. To dirigerte trafikk mens to andre så ut til å følge med på at alt gikk som det skulle.

I 1430 kom vår mann igjen forbi stedet.

- Da så det ut til at det ble lagt ned følere i asfalten. Jeg tipper veien åpner for fri ferdsel snart, hvis det ikke allerede har skjedd.