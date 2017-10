Mystisk postkort kom fram 47 år for sent

En dag denne høsten dukket dette kortet opp i postkassa hos Radio Harstad. Å få postkort illustrert med humoristiske motiv fra varme land er ikke uhørt, men at de er datert 8. august 1970 tilhører mildt sagt unntakene.

Postkortet er adressert til Harstad Radio, og da er det kanskje ikke så rart at det endte opp hos Radio Harstad, sier redaktør Tommy Vandalsvik. Men hvem er denne "Ris." som har sendt kortet, og hvorfor tok det så lang tid å komme fram.

- Ingen av oss her i Radio Harstad skjønner noe som helst. Vi lurer også på hva Harstad Radio er. Radio Harstad ble nemlig ikke startet før i 1985, sier Vandalsvik.

Radio Harstad har lagt ut bilder av kortet i sosiale medier uten å få noen forklaring på de mange mysteriene.

- En tidsmaskin

Kortet forteller om livet til avsenderen som ikke skyr unna å skryte av det han kaller "nærmest paradiset". Her er hele teksten (noe rettskrevet):

- Hei der oppe på toppen. Tak for sist. Jeg synes det begynner å bli lenge siden nå. Jeg har vært på mange steder, men dette er vel nærmest paradiset. Her ute på de såkalte kjærlighetsøyene går vi nå i fast cruisefart. Piger, palmesus, kaldt øl og mye undervannssvømming på fantastiske beacher for å si det kort.

- Bistilling: Svømme- og dykkeinstruktør for en pen bukett sveitsiske jenter som jobber ombord. Frydenlund-øl koster ned i 1,6 kroner flaska på sjappa. Noen bedre? Stikker innom våren 71. 73 til dere alle fra Ris.