Færre, ikke flere

I forrige formannskapsmøte ga varaordfører Maria Serafia Fjellstad en klar og utvetydig melding til Hålogaland Ressursselskap (HRS): Harstad er blitt en søppelsinke, og Venstre-politikeren er kraftig misfornøyd med tjenesten som HRS leverer. Ankepunktet er i særdeleshet sorteringen, eller rettere sagt mangelen på den slags. Blant annet er det et lite hyggelig faktum at Harstad tilhører fem-prosenten av landets kommuner som ikke har plastsortering. Dette til tross for at Fjellstad, i møtet, hevdet at dette har vært tatt opp i en årrekke, uten at det har gitt resultater.

Godt er det da at HRS nå bedyrer at det jobbes med alle klagepunktene som ble brakt til torgs i det nevnte formannskapsmøtet. I strategiplanene som er under arbeid settes tøffe mål med hensyn til gjenvinning, og plast er noe man ser på, ifølge styreleder Halvar Hansen. Inntil videre får vi ha tillit til at dette er reelt, og ikke brannslukking etter å ha fått så miljøhatten passer av Harstads politikere.

Ett av tiltakene som skisseres, er at de som sorterer hjemme utstyres med ytterligere to dunker i tillegg til de to man allerede har i dag. Dette høres i utgangspunktet ut som en dårlig idé. Fire dunker er naturlig nok langt mer plasskrevende, og uansett hvordan man snur og vender på det, vil et slikt system medføre merarbeid i alle ledd. Og uansett hvor mange sms-er som sendes ut med informasjon i forkant, kommer det garantert til å bli en del klabb og babb. Spesielt for eldre abonnenter synes dette å være en dårlig løsning.

Da har vi langt større tiltro til en såkalt optisk sortering, som man har flere andre steder i landet, deriblant i Tromsø. Der sorteres også søppelet hjemme, og da i poser med ulike farger. Den store forskjellen er imidlertid at alle posene kastes i én og samme dunk og sorteres etter fargekoder når de kommer til avfallsanlegget. Et annet alternativ vil være flere under bakken-anlegg, slik flere borettslag og nabolag har etablert. Også dette anses som en god løsning som rydder opp i dunk-jungelen, og som gjør søppelhåndteringen enklere både for forbruker og formodentlig også for tjenesteleverandør. I dette perspektivet bør man tilstrebe å få færre dunker. Ikke flere.