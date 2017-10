Martin Henriksen overtar for Trond Giske

Arbeiderpartiets representanter på Troms-benken har fått plass i to forskjellige komiteer.

Fordelingen ble bestemt på et møte i stortingsgruppa. Cecilie Myrseth havnet i Næringskomiteen, mens harstadværingen Martin Henriksen skal tjenestegjøre i Utdanning- og forskningskomiteen. Henriksen blir også leder for Aps fraksjon i komiteen.

Han tar over jobben fra Trond Giske som blir ny finanspolitisk talsmann i partiet.

Henriksen har allerede fire år på baken i utdanningskomiteen.

– Utdanning er et av Aps satsingsområder, og er nøkkelen for å bygge arbeidslivet og bedriftene våre. For meg fins det knapt noe mer meningsfullt enn å jobbe med å få ned frafallet og sikre en skole med plass til alle, noe som er avgjørende for både landsdelen og Norge, sier Henriksen.