Vei stenger i to timer

Som en del av oppgraderingen av fylkesvei 848 mellom Sørrollnes og Hamnvik ble det i 2013 montert noen rassikringsgjerder ved Skredan, som trygger veien for steinsprang. Disse gjerdene trenger litt vedlikehold, og mens entreprenøren jobber med dette, må veien stenges for all trafikk, melder Statens vegvesen.

Arbeidet skal utføres onsdag 4. oktober mellom kl. 10 og 12, og veien blir stengt for all trafikk i de to timene dette pågår.

Det er tatt hensyn til fergerutene i forbindelse med denne stengingen, skriver veivesenet til Harstad Tidende.

Rassikringsgjerdene ble montert i 2013.