Havnet i viktig komite

Etter å ha gjort det beste stortingsvalget på over 20 år var det en nesten doblet stortingsgruppe fra Senterpartiet som mandag konstituerte seg. Senterpartiets stortingsgruppe består nå av 19 representanter, ni flere enn i forrige periode. Troms Sps stortingsrepresentant Sandra Borch går inn i Energi- og miljøkomiteen.

- Det er en spennende og viktig komité hvor det skjer mye, og hvor det de neste årene skal løftes viktige saker. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og at norsk energipolitikk skal komme Nord-Norge til gode, sier Sandra Borch i en pressemelding.

Selv om hun skal sitte i Energi- og miljøkomiteen har stortingsrepresentanten ingen planer om å la andre politikkområder ligger.

- Det vil bli viktig til meg å kjempe for mange saker på vegne av Troms. Det gjelder særlig innenfor Forsvar, samferdsel og kommunalområdet. Jeg vil sloss for den militære tilstedeværelsen i Nord, inkludert helikopterbasen på Bardufoss. Jeg vil heller ikke sitte å se på at Troms tilgodeses når pengene skal fordeles til vei eller kommunene, reklamerer Borch i pressemeldingen.

Marit Arnstad (Nord-Trøndelag) holder frem som parlamentarisk leder i Senterpartiet. De 19 representantene for Senterpartiet vil bli sittende i følgende komiteer:

Arbeids og sosial: Per Olaf Lundteigen

Energi og miljø: Ole André Myhrvold og Sandra Borch

Familie og kultur: Åslaug Sem-Jacobsen

Finans: Trygve S. Vedum og Sigbjørn Gjelsvik

Helse og omsorg: Kjersti Toppe

Justis: Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl

KUF: Marit Arnstad og Marit Strand

Kommunal og forvaltning: Heidi Greni og Willfred Nordlund

Kontroll og konstitusjon: Nils Bjørke

Næring: Geir Pollestad og Geir Iversen

Transport og kommunikasjon: Ivar Odnes og Siv Mossleth

Utenriks og forsvar: Liv Signe Navarsete

Senterpartiets gruppestyre består av:

Parlamentarisk leder: Marit Arnstad

Parlamentarisk nestleder: Kjersti Toppe

1. styremedlem: Heidi Greni

2. styremedlem: Trygve S. Vedum

1. vara: Sigbjørn Gjelsvik

2. vara: Willfred Nordlund