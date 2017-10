Billig mat — forbrukerne er taperne

Det er til syvende og sist forbrukerne som er tapere når matkjedene dumper prisene på enkelte produkter, og skrur de opp på andre.

Aftenposten har avslørt at matvarekjedene selger den billigste kyllingfileten i butikken med tap. Det er ikke noe nytt, i alle fall når det handler om julemat. Medieomtalen var heftig i fjor da det ble kjent at man dumpet juleribbe og andre juleprodukter til priser som er lavere enn for hundemat. Taktikken er å lokke kundene til butikken, i visshet om at de samtidig handler andre varer der prisene er skrudd opp.

Matvarekjedene gjør aldri grep de ikke tjener penger på, i alle fall ikke i det lange løp. Prisen for den billige julematen eller kyllingen må betales av noen. Og det gjøres selvsagt ved å skru opp prisene på andre produkter, og la kundene betale hele festen. En slik subsidiering svever i beste fall i det etiske grenselandet.

Svært mange kunder er bevisste. De kjøper dyrere produkter for å velge mat som er produsert lokalt, som holder høy kvalitet eller er produsert økologisk eller på andre bærekraftig måter. Ikke minst gjelder dette et produkt som kylling, med en produksjon som er blitt stadig mer industrialisert, og hvor mange stiller kritiske spørsmål ved dyrevelferden. Denne subsidieringen av billig mat er en hån mot kunder som velger å betale ekstra for kvalitet og god, bærekraftig dyrevelferd.

I matvarebransjen kalles dette kryssubsidiering, og det foregår på en rekke produkter som kjøttdeig, ost, frossenpizza, laksefilet, yoghurt og grillpølser. Dette hanker kjedene inn på varer de vet at kundene er villige til å betale mer for. Slik skapes et feilaktig bilde av hva det egentlig koster å produsere mat, og det ødelegger for en fornuftig konkurranse og markedet for sunne produkter, kortreiste matvarer og økologisk mat basert på god dyrevelferd. Prisdifferansen mellom den billigste og dyreste maten blir kunstig stor.

Priskrigen er spesielt smakløs når det nærmer seg jul. Når du kan kjøpe ribbe og marsipan for småbeløp, er det ikke et bidrag til å fremme respekt for matvarer og god matskikk, ikke minst blant den oppvoksende generasjon.

I Frankrike er slik kryss-subsidiering forbudt ved lov. Et forbud er å gå langt. Men den politiske debatten rundt temaet bør komme, og matvaregigantene må delta, akkurat som i debatten om den enorme mengdene mat som kastes på dynga hver eneste dag. Her tar flere kjeder nå grep. Det er bra. Neste steg er å endre på prisdumpinga.