– Det så håpløst ut

110-sentralen i Bodø meldte om en større skogbrann i området på nordsiden av Forravannet, i nærheten av Tømmermyra.

Det var litt over klokken 21 mandag kveld at alarmen gikk. Vaktlaget på brannstasjonen rykket ut, og alle tilgjengelige mannskaper ble tilkalt. Men før det hadde brannsjef Ove Frantzen rukket å sjekke ståa.

– Jeg bor ikke så mange kilometrene fra stedet, så jeg tok hodelykta på og gikk mot brannstedet, forteller han. – Da jeg kom dit så det nokså håpløst ut. Det var vind og store flammer, og ilden spredte seg fort.

Det var først tvil om det var en hytte eller skogen som brant. Det ble relativt raskt avklart at det var skogen som brant med full fyr i gress, lyng og trær.

Problemet var at det ikke var vann til slukking i umiddelbar nærhet.

– Det er vanskelig å orientere seg i stupmørket, men jeg anslår brannstedet å ligge 100-150 meter fra veien i Nordvik. Og derfra går det en skogsvei opp i terrenget.

– Forravannet var for langt unna til at vi fikk brukt det, men Sivilforsvaret gjorde en kjempejobb med å sette opp slanger og pumper. Totalt la de vel ut 500-600 meter slanger ned til havet, anslår Frantzen.

En bonde kjørte også vann i en tusenliterstank til stedet.

Rundt klokken 23 meldte 110-sentralen at slukkingen hadde kommet i gang.

Det er uvanlig tørt i hele denne delen av landsdelen, og den voldsomme vinden det siste halve døgnet har nok tørket ut skogen ytterligere.

– Vi ønsker ikke å spekulere i hva som er brannårsaken. Det er for tidlig. På generelt grunnlag oppfordrer vi folk til å være ytterst forsiktig med å tenne bål, eller la det ligge igjen glør på bakken så tørr som naturen er i Nord-Norge akkurat nå. Dette er kanskje spesielt viktig for de mange elgjegerne og andre som bruker marka i disse tider, sa underbrannmester Trond Løkås ved 110-sentralen i Salten sent mandag kveld.

Det understreker også Ove Frantzen.

– Uten å spekulere i årsak til brannen, oppfordrer jeg folk til å være forsiktige når de er ute i naturen, for det er veldig tørt.

For folk flest virker det en smule spesielt med skogbrann så sent på året.

– Det er jo gjerne på våren det brenner. På høsten pleier det jo å være vått i marka, men under spesielle forhold kan vi få skogbranner hele året, sier Frantzen.

Brannmannskap og Sivilforsvaret drev slukking ut over natten og rundt klokken 3 i natt ble det meldt at brannen var under kontroll. Brannvesen og Sivilforsvaret fortsatte da med etterslukking.

Når det nå er lyst får man oversikt over skadene.