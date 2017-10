Eldredagen går av stabelen

Ved en feil i Harstadkalenderen i fredagens avis ble starttidspunktet for arrangementet opplyst å være klokka 12.30, men det er altså klokka 12.00, understrekes det. Arrangørene lover mye interessant i år.

– Det er en forestilling som vi produserer for eldrerådet og den er svært populær. I fjor var det 800 pensjonister samlet i storsalen, forteller Ole M. Løkholm, direktør ved Harstad kulturhus.

– Vi får i år besøk av Tromsø-karen Finn Arve Sørbøe. Velkjent og kjær gladgutt som vil være med underveis i forestillingen, sier eldrerådsgeneral Ivar Østberg.

– Vi får også besøk av Tove Karoline Knutsen. Den tidligere direktøren for Festspillene i Nord-Norge vil i slutten av september hatt sine siste arbeidsdag som folkevalgt politiker på Stortinget for Arbeiderpartiet, forteller Østberg.

Knutsen er blant annet invitert til å holde et kåseri under forestillingen. Hun skal også bidra med noen musikalske innslag. Tradisjonen tro er det Botnbelgan som varmer opp i storsalen i forkant av forestillingen. Også Kulturskolen i Harstad bidrar. Og i år får pensjonistene også se fylkesmusikerne i Arctimus på scenen.

Forestillingen i Harstad kulturhus bli åpnet av ordfører i Harstad kommune, Marianne Bremnes. Som i tidligere år har Roald Forså tatt på seg jobben som konferansier.

– Harstad kommune er vår største sponsor. Den kulturelle spaserstokken støtter oss. Det er også et arrangement som også er støttet av næringslivet. Blant annet er vi i ferd med å fornye en avtale med Hålogaland kraft, forteller Østberg.

Han forteller at en er helt avhengig av økonomiske bidrag for å komme i mål med et arrangement som har et budsjett på i overkant av 250.000 kroner.

– I år har vi vært nødt til å ta 100 kroner billetten for å være i salen å følge forestillingen, sier Østberg. Han og styret i Harstad eldreråd er glad for at en nå har fått på plass programmet for eldredagen i Kulturhuset.

Tidligere har det være grattis for pensjonistene. De må uansett betale 30 kroner til de som drifter billettsystemet. Harstad Eldreråd regner med at det i år vil være rundt 800 personer i salen. De sprekeste bli plassert på galleriet. Kulturhuset har tatt ut de tre første radene for å gi plass til de med rullestoler.

– Tidligere år har det vært tradisjon med kaffe og kake utenfor storsalen etter forestillingen. Av logistikkmessige hensyn kuttes det ut i år. Vi kjører derfor ut bløtkaker til sykehjem og andre servicesenter i kommunen på dagen, opplyser Østberg.

Tema for den internasjonal dagen for eldre 2017 er «Ta steget inn i framtida: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltaking fra de eldre i samfunnet».

Årets dag handler om at en skal legge bedre til rette for bidrag fra eldre mennesker. Både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet kan eldre og vil eldre delta mer. Tema fokuserer på eldre kan delta på, i tråd med retter, behov og ønsker.

I perioden mellom 2015 og 2030 vil antall eldre i verden stige med 56 prosent. Fra 901 millioner mennesker til 1,4 milliarder mennesker som vil være over 60 år. Denne gruppen vil være større en gruppen av mennesker som er i alderen mellom 15 år til 24 år.