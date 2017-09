Laveste ledighet på nesten 40 år i Troms

Nedgangen i ledigheten er størst blant de yngste, rapporterer Nav Troms.

Det er nå 1516 helt arbeidsledige personer i fylket. Det utgjør en ledighet på 1,7 prosent, og er en nedgang på 9 prosent, eller 155 personer, sammenlignet med september i fjor. Ledigheten for landet for øvrig ligger på 2,5 prosent.

Målrettet arbeid

Den største nedgangen i antall ledige sammenlignet med samme periode i fjor, finner vi blant de unge voksne. Aldersgruppen under 30 år utgjør to tredeler av den totale nedgangen i arbeidsledighet i fylket sammenlignet med september 2016.

– Det er spesielt gledelig at nedgangen er stor i de yngste aldersgruppene. Målrettet arbeid med å få ungdom over i utdanning og arbeid bærer nå frukter. Personer under 30 år som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet skal få et tilbud. Satsingen virker og har stimulert flere unge over i arbeid eller utdanning, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen i NAV Troms.

Troms på pallen

Troms ligger nå på tredjeplass av fylkene med lavest ledighet. Kun Sogn og Fjordane og Oppland har lavere ledighet, med 1,4 prosent. Rogaland har høyest ledighet med 3,4 prosent. For landet for øvrig ligger ledigheten på 2,5 prosent som utgjør 68 879 personer og er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Lavest og høyest ledighet

Lavest ledighet har Bardu (0,8 %), Målselv (1,1 %) og Ibestad (1,1 %).

Høyest ledighet finner vi i Kåfjord (3,0 %), Dyrøy (2,9 %), Torsken og Lavangen (2,8 %).

Fylkets to mest folkerike kommuner, Tromsø og Harstad, har en ledighet på henholdsvis 1,6 og 2,1 prosent.