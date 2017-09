(Hvor) kan man egentlig sykle?

For det er så absolutt mulig å bruke tohjulingen i byen ved Vågsfjorden. Det er bare det at det er noe mer utfordrende, og litt mer utrygt enn det det burde ha vært.

Bildet viser den nye gang- og sykkelveien på Kanebogen, nesten akkurat som «salgsprospektet» til Harstadpakken lovte at det skulle bli. Her levnes ingen tvil om hvor veien skal gå, verken for gående eller syklende. Problemet er at denne herligheten bare varer noen få meter. Da er det bom stopp, fordi pengene ikke strekker til i det porteføljestyrte prosjektet som Harstadpakken jo er. Jeg fester imidlertid lit til at gang- og sykkelveien fra Kanebogen og inn til byen blir realisert, men det kommer til å ta tid. Inntil da får syklistene leve med de to omkjøringsmulighetene som finnes. Enten å ta hovedveien inn til byen, eller å snirkle seg av gårde på noe som i beste fall kan karakteriseres som en hybridløsning. Noen strekk på til dels smal og trafikkfarlig vei, og noen strekk på gangfelt. Fellesnevneren for disse to alternativene: Syklister er i realiteten uønsket, og det er per dato den aller største utfordringen.

Jeg er selv syklist, og sykler til jobb stort sett hver dag. Sommer som vinter. Og la det ikke være noen tvil. Jeg har all mulig forståelse og respekt for at jeg har andreprioritet på gangveier og fortau. I så måte vil jeg også, på vegne av alle oss syklende, beklage overfor den anonyme kvinnen som «stod fram» i Harstad Tidende denne uken. Hun sitter fremdeles med den store skjelven etter å ha vært nær ved å bli meid ned av syklister, og sånn skal det ikke være.

Myke trafikanter, i dette tilfellet den gående kvinnen, har krav på å kunne ferdes trygt på gangveien. Når vi syklister tar gangveien i bruk, er vi å anse som harde trafikanter. Det innebærer at vi skal opptre forsvarlig, uten fare for de gående. Det handler om å passere med forsvarlig avstand, og det handler om å bruke ringeklokka for å si fra at det kommer en syklist. Så kan vi jo håpe da, at de mange som går rundt med musikk på øret og blikket klistret til mobiltelefonen, har volumet så lavt at de får med seg plingingen og det som ellers skjer i et hektisk og kaotisk trafikkbilde.

Hensynet til gående er faktisk én av sikkert flere årsaker til at mange syklister i stedet velger å bruke veibanen. Jeg er selv en av dem, men velger begge løsningene, alt etter hvor jeg vil være til minst sjenanse for mine medtrafikkanter. Er kysten klar på gangfeltet, så velger jeg den løsningen. I motsatt fall går jeg for veibanen, vel vitende om at jeg også der blir sett på som en pariakaste som risikerer å bli tutet huden full. Noe jeg også har blitt ved noen anledninger. Uten grunn, liker jeg å mene.

Dette er verken ment som en forsvarstale eller en klage på vegne av min syke mor. Som den optimist jeg er, har jeg et lønnlig håp om at vi på bakgrunn av noen faktiske opplysninger kan utvikle litt mer romslighet og gjensidig respekt i trafikken. I alle fall inntil Harstadpakken holder det den lovet den dagen den ble solgt inn til politikere og borgere av denne byen. Jeg tillater meg igjen å vise til bildet. Den dagen dette er situasjonen fra Kanebogen til sentrum, skal jeg holde meg i mitt felt. Uten sjenanse for verken bilister eller gående. Det er et løfte.

Avslutningsvis har jeg lyst til å bringe til torgs en refleksjon. Når jeg sykler på gang- og sykkelsti og skal krysse et fotgjengerfelt, så er reglene krystallklare: Dersom bilisten skal ha vikeplikt for meg, må jeg stå av sykkelen og gå over. Det er greit å forholde seg til, og jeg gjør det nesten alltid. Når jeg skriver nesten, så er det fordi enkelte bilister har skjønt at dersom de stopper og lar meg sykle over, så kommer også de seg videre raskere enn om de «tvinger» meg til å gå av sykkelen. Stoppe må de uansett.

Til gjengjeld er det ikke så rent sjelden jeg stopper for å slippe fram bilister som måtte ha stoppet hvis jeg hadde hevdet min rett. Dette i et forsøk på å bidra til å løse opp i et trafikkbilde som er i ferd med å korke seg til.

Det er mulig jeg er naiv, og jeg vet jeg gjentar meg selv: Med romslighet og gjensidig respekt vil Harstad bli en bedre by å ferdes i. Både til fots og til hjuls.