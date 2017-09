Smittsom direktørsyke i helseforetaket

Helse Nord skal ansette sin niende direktør, en ny kommunikasjonsdirektør, som skal erstatte en annen kommunikasjonsdirektør. Når den nye direktøren er på plass vil Helse Nord lønne til sammen ni direktører, mens Helse Vest til sammenligning lønner seks direktører. Den med «minst skyhøy lønn» får 1,4 millioner kroner i året, mens den best gasjerte, Helse Nord-sjef Lars Vorland, får 2,26 millioner kroner.

Ved første sammenligning er det noe som skurrer. I Helse Vest er det 50 sykehus og institusjoner og 31.000 ansatte som betjener 1,1 millioner innbyggere, mens det i Helse Nord er 12 sykehus og 20.000 ansatte som betjener 480.000 innbyggere.

Det er selvsagt ikke heldig at det danner seg et (for) godt betalt direktørsjikt, som hever skyhøye lønninger. Store lønnsforskjeller bidrar blant annet til å svekke lønnsdisiplinen. Det blir lettere å argumentere seg opp i lønn ved å vise til differensen mellom ulike ledere. Dette kan smitte nedover i organisasjonene til man kommer til bunnen av organisasjonskartet. Årets stortingsvalg demonstrerte at det er en folkelig skepsis mot den påståtte sentraliseringsbølgen i Norge. Vi vil anta at helseforetakenes lønnsfest bidrar til å styrke skepsisen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum brukte gjentatte ganger politiet som retorisk poeng i valgkampen. Antallet ansatte i direktoratet økte med 53 prosent, påpekte Slagsvold Vedum. I 2013 gikk Høyre og Frp til valg på at de skulle effektivisere Norge. Slagsvold Vedum var flink til å si at de gjorde det motsatte. De Blåblå partiene byråkratiserte Norge, hevdet han. I denne konteksten fremstår Helse Nords direktør-bonanza i beste fall som umusikalsk. Samtidig må det være lov å peke på at det er forbundet med stort ansvar å lede et helseforetak. I 2016 omsatte helseforetaket for 17,3 milliarder kroner. Det sier seg selv at et selskap på denne størrelsen må ha en god ledelse, og gode ledere må få konkurransedyktig lønn. Derfor er det ikke unaturlig at gode ledere betales godt. Dette bortforklarer likevel ikke det faktum at et «lite» foretak som Helse Nord trenger flere høyt gasjerte direktører enn Helse Vest.

Det vil derfor være nokså naturlig om Helse Nord-sjefen foreslår de neste kuttene i sin egen stab, hos direktørene, neste gang han er «blakk».