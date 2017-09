Kommer til filmfestivalen

Filmen er regissert av Harald Zwart og skrevet av Petter Skavlan, om Jan Baalsruds utrolig flukt fra tyskerne under krigen i den harde og ugjestmilde nordnorske vinteren i Troms. Filmen er spilt inn i Nord-Troms, og noen scener er spilt inn der det faktisk skjedde.

Den 12. mann kommer først på kino 25. desember og på AMIFF får du muligheten til å se eksklusive klipp fra filmen, presentert av Kim J Olsen og assistentregissør Petter Holmsen. Den 12. mann (2017) er en nyinnspilling av klassikeren Ni Liv fra 1957. Ni Liv vil vises etter presentasjonen av Den 12. mann.

Dette skriver AMIFF på sine hjemmesider.

Kim Jøran Olsen er kjent fra snowboard- og skatebutikken 5050 og gamingmiljøet i Harstad. I en alder av 23 år tok livet hans en helomvending med en lokal teateropptreden.

Den resulterte i at han googlet «skuespiller i Oslo» og to auditioner senere var han kommet inn på sin første skuespillerskole.

Syv år etter har han fullført Teaterhøgskolen, vært med på over 25 kortfilmprosjekter, ordnet seg to års kontrakt på Den Nasjonale Scene i Bergen, og nå debuterer han på kino i Den 12 mann.

Handlingen i Den 12. mann er fra Troms i 1943. Tolv sabotører på en fiskeskøyte overraskes av tyske soldater. Elleve mann blir torturert og drept, bare den tolvte klarer å slippe unna. Skutt i foten, gjennomvåt og med hundre meters forsprang flykter Jan Baalsrud ut i den nådeløse, nordnorske vinteren med Gestapo i hælene – helt uvitende om at hans ukuelige vilje til å overleve snart vil gjøre ham til et symbol for den norske motstandsbevegelsen.

Et symbol menneskene han møter er villige til å dø for. Jan Baalsruds to måneder lange flukt regnes fortsatt som en av de mest utrolige overlevelseshistoriene fra andre verdenskrig (Kilde: Filmweb).