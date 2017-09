Jagere flyr lavt i kveldsmørket

I tillegg til brølene fra F-16-jagere, kan hvite lys plutselig oppstå på himmelen, ifølge Sigurd Tonning-Olsen i Luftforsvaret. Det skjer når jagerflyene skyter ut flares, kraftige lysraketter. Siden det er forventet klarvær over store dler av nordnorge de kommende dagene, kan det tenkes at lysene blir godt synlige fra bakken.

Lavtflygingen er en del av et kurs ved Luftforsvarets base Bodø. Det dreier seg et om et kurs for våpeninstruktører,. og treningen er en del av en seks måneders spesialistutdanning for piloter i bruk av våpen og våpensystemer for å kvalifisere som våpeninstruktør på F-16.

FWIT er et samarbeid mellom European Participating Air Forces (EPAF), som består av Norge, Belgia, Danmark, Portugal og Nederland. Fra mai måned frem til midten av september har kurset pågått i Nederland, men avsluttes nå med de resterende seks ukene i Bodø. Med mindre forskjeller på flyene og ulike sensorer landene i mellom, kan det være utfordrerne å fly i hverandres F-16. Dette gjør pilotene enda mer fleksible og med en bredere kunnskapsbase, noe som igjen øker kvaliteten innad i de europeiske luftstyrkene.

Lavtflyging

For å være forberedt på alle situasjoner er lavtflyging en viktig øvelsesform for pilotene under utdanningen. Luftforsvaret trener sine flygere i lavtflyging for å unngå å bli sett av fienden. Hovedsakelig vil lavtflygingen foregå på dagtid, hvor den nedre grensen i områdene avsatt til treningen er på cirka 75 meter.

Men de kommende dagene blir det flyging også i tidsrommet mellom 1800 og 2400, det vil si flere timer i fullt mørke.

Luftforsvaret ønsker i utgangspunktet å trene på lavtflyging uten å forstyrre befolkningen på bakken, og sprer derfor treningsområdene ut over landet. Ingen egnede steder er totalt ubebodd. De kommende dagene blir flyginga lagt med sluttpunkt Bardufoss flyplass, og dermed kan noe støy nå Harstad og kommunene rundt. I tillegg blir det lavtflyging over Bodø, Lofoten og Hitra i Sør-Trøndelag.

Kurset, som arrangeres hvert andre år, har vært en del av EPAFs spesialutdanning for F-16 jagerflypiloter de siste 30 årene. Under utdanningen lærer pilotene å beherske alle aspekter av operasjoner med kampfly. Dette inkluderer lavtflyging over land, våpenlevering dag og natt, mørkeflyging i all slags vær og nærstøtte til bakkestyrker. De viktigste punktene ved utdanningen er å heve pilotens generelle kunnskapsnivå og utvise solid lederskap i luften, samt evnen til å instruere andre jagerflypiloter i luften og på bakken, heter det fra Luftforsvaret.

Nattoperasjoner med jagerfly i formasjon er komplisert, fordi en ikke lengre kan stole på synet alene for å manøvrere formasjonen. Nattsynsbriller, hjelmsikte, datalink, høydeseparering og prosedyrer brukes samtidig av pilotene for effektivt å kunne drive operasjoner med jagerfly i mørke. En av fordelene med mørkeflyging i Norge er at det i motsetning til Nederland er lite lys som forstyrrer nattbrillene til pilotene i områdene det trenes i.

Under øvelsen stiller Nederland med fem elever, Belgia fire, Norge tre, Portugal og Danmark to hver. I tillegg til et F-16 jagerfly per pilotelev stiller hvert land med et tilsvarende antall instruktører.