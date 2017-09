I november kommer Einar Gelius til Ibestad kirke

Det sier sogneprest Einar Gelius. Han og Jenny Jensen skal til Ibestad og Harstad i november med førjulskonserten «Lys i Mørketida».

Folkene på Andørja og Ibestad ønsket Einar Gelius – velkommen som ny sogneprest – men i dag sa Bispedømmerådet i Nord-Hålogaland nei. Slik var overskriften på sosiale i slutten av januar 2014.

– Jeg glemmer aldri engasjementet til folket i nord. Det fikk jeg virkelig føle da jeg dro på besøk til Ibestad kirke og Harstad kirke noen uker senere. Folket fylte opp benkeradene, minnes Einar Gelius.

På Ibestad var det nærmere 500 mennesker til stede da Gelius kom nordover for å takke for støtten.

Fikk jobb

– Jeg har ikke vært på besøk i Nord-Norge på flere år siden jeg besøkte Ibestad og Harstad kirke.

– Kort tid etter besøket ble jeg tilbud jobb som sogneprest i Lom. En kommune i Gudbrandsdalen med 2.500 innbyggere. En kan vel si at det den gang var noe høyere under taket i Hedmark bispedømme enn det var i Nord-Hålogaland bispedømmeråd for tre år tilbake, sier presten fra Arendal, når vi snakker med han tirsdag.

Gelius var den gang en av fem søkere til prestestillingen i Lom. Han ble ansatt i stillingen som prest av Hamar bispedømmeråd. Tre år etter ansettelsen er Gelius fortsatt prest i menigheten som har en av landets største stavkirker.

– Nærheten til havet på Ibestad var fascinerende. Det er en av årsakene at jeg nå ofte må ta turen fra Lom til hytta i Arendal for å få se sjøen. Nå har også naturen i Lom sine fordeler. Det er bare 45 minutter opp til fjellhyttene på 1400 meter som danner utgangspunkt for turer til Galdhøpiggen og Glitretind, sier sørlendingen, som i sin prestegjerning på Lom også har lært seg å sette pris på Fjellheimen, sier sognepresten.

Konsert

– Du og Jenny Jensen kommer til kirkene i Ibestad og Harstad i november. Hva er det publikum kan forvente å få se?

– Jeg og Jenny dro for fire-fem år tilbake på turne i Finnmark med et tilsvarende konsept. Jeg leste tekster og hun sang kjente sanger og melodier som hun har på repertoaret. Det blir et samspill mellom oss to i kirka, forteller Einar Gelius.

”Lys i Mørketida” – en julekonsert med folkelig appell og format med Jenny Jenssen og Einar Gelius, står det å lese på vaskeseddelen for konsertene. Duoen skal besøke Ibestad kirke 29. november. Tysfjord kirke 03. november og Harstad kirke 1. desember.

Tore Skadal