Får klager hver dag

– Vi får inn meldinger hver eneste dag, sier Tommy Johnsen hos politiet. – I går var det en melder i Sørvikmark som kontaktet oss. Han prøvde å kjøre etter mopedistene, men fikk ikke tak i dem, sier han.

Det som skaper irritasjon i ulike nabolag er at mopedene bråker mer enn kjøretøyene i utgangspunktet skulle klare.

– Problemet er at de skal ha trimsett, for det har alle andre, sier Johnsen.

Med trimsett øker både støy og fart.

– Det er en grunn til at mopedene ikke skal kjøre fortere enn 50 km/t. Unge mennesker har ikke forutsetninger for å takle høye hastigheter, og det må foreldrene forklare for dem, mener han.

