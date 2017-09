Arbeidet tar lengre tid: Stenger Skolegata helt

– Det vil bli slik inntil videre. Vi håper å få lukket veien så raskt som mulig, men man må nok påregne at det går ei uke før trafikken igjen kan ledes forbi i ett felt, sier Hansen.

Det skiltes med omkjøring via Samasjøen for de som skal ut av byen, mens trafikken motsatt vei ledes via Åsveien. Bussrutene nord for sentrum legger rutene sine via Samasjøen både inn og ut av byen.

Ifølge anleggslederen er arbeidet i Skolegata beregnet ferdig 20. oktober.