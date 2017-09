Klabb og DAB i hovedstaden

Mye rart kan skrives og sies om innføringen av DAB-radio i Norge, og den omstridte slukkingen av FM-nettet. Men de fleste trodde kanskje det skulle «dabbe litt av» når det nå begynner å nærme seg ett år siden Nordland ble «koblet ut». Men slik ble det ikke.

Denne uka slo DAB-bomba ned i Oslo. Man skulle nesten anta at både befolkninga og kommentatorene i Oslo-avisene var forberedt. Men det var det altså ikke. Og maken til klabb og DAB, for å sitere vår søsteravis Adresseavisen i Trondheim. «De har opplevd noe bare drøyt 2,9 millioner nordmenn i store deler av landet har opplevd før dem: Slukking av FM-nettet og overgang til DAB», heter de i den syrlige lederartikkelen skrevet litt lenger nord i landet enn Oslo.

Oslo-avisenes kommentatorer er i harnisk. Og leserbrevspaltene er vidåpne for innlegg fra frustrerte radiolyttere i Oslo og omegn. Aftenposten skriver nå, altså åtte måneder etter at DAB ble innført som eneste mulighet til å høre radio i Nordland, at «saken må granskes» av riksrevisjonen. For å sitere «tanta» i Akersgata: «Det var bred politisk enighet om å slukke FM-nettet. Likevel framstår det som en så pussig avgjørelse at mange spør seg hvordan den politiske prosessen egentlig har vært».

Det er mulig Aftenposten har rett. Men det forteller «alt» om de riksdekkendes mediers fokus på Oslo og neglisjering av resten av landet. De som stadig vekk snakker om Oslo-sug og Oslo-dominans og Oslo-fokus har fått vann på mølla. Det blir rett og slett parodisk, når vi vet at nesten tre millioner nordmenn i andre deler av landet har vært gjennom radio-skjærsilden for lenge siden.

Men klabb og DAB til side: Det er kanskje klokt å slippe riksrevisor Per-Kristian Foss løs på Stortingets vedtak om å skru av FM og tune inn DAB. DAB har blitt dyrt, det koster mye for forbrukerne, og skremmende mange mener at teknologien ikke er framtidas løsning likevel. Det faktum at Norge er alene om å slå av FM-nettet og bare satse på DAB er heller ikke betryggende.

Men som vår søster Adresseavisen klokelig skriver: «Folk i Trøndelag, Nordland. Hordaland, Rogaland, Telemark, Buskerud, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland og Agder-fylkene har likevel kommet gjennom slukkingen av FM-nettet, stort sett uten varige mén».