Ja-mennesket Magne Fjelldahl fikk pris

Magne er kjent langt utover Tjeldsunds grenser som et ekte ja-menneske som med sin sang og musikk og, ikke minst, gode humør sprer glede og god stemning der han er.

Engasjert

Høytideligheten var lagt til Tjeldsund Omsorgssenter (TOS) der Magne og bandet hans, «Tomas og gubban» er flittige gjester. Forslagsstillerne hadde mye positivt å si om årets pensjonist.

– Han har en egen evne til å skape hygge for både unge og gamle og var en viktig person i «Syng med oss» som i lang tid var et årlig arrangement på Fjelldal samfunnshus. Magne var også med i Tjeldsundmusikken og var med og startet gutteklubben «Grei» som har ukentlige treff for mannlige pensjonister.

Skaper stemning

En av de mange som ble glad da Magne fikk prisen, var koordinator ved TOS, Jorunn Heidi Olsen.

- Det gleder mitt hjerte, og det er så vel fortjent. Vi har mange trivselstiltak her på TOS, og hvordan ville de ha vært uten sang og musikk? «Tomas og gubban» er med og skaper stemning og en koselig ramme rundt arrangementene våre. Du og bandet ditt stiller opp enten det er lille julaften, julaften eller nyttårsaften. Når jeg ringer og spør om dere kan komme, svarer du bare: - Ja, det går sikkert bra. Jeg må bare snakke med guttan først.

Trår takten

Selv følte årets pensjonist seg beæret over å få prisen.

– Dette hadde jeg ikke forventa, men det er jo hyggelig å bli satt pris på. Det å spille og synge for folk, synes jeg er koselig. Spesielt her på TOS blir vi satt pris på, og det gir meg mye, og det gir meg mye å se at de eldre koser seg med musikken og trår takten. Derfor stiller vi opp så ofte vi kan her.