Bloggerkatt blir TV-stjerne

Den norgeskjente bloggerkatten Jesperpus blir TV-stjerne for noen minutter kommende fredag.

I forrige uke var Jesperpus på besøk hos familien i Harstad, sammen med matmor Aina Stormo.

Til daglig jakter katten mus hjemme på Løten. Den norgeskjente katten har flere tusen følgere på sin blogg.

– Nå skal katten på TV, meldes det på kattens blogg.

Katten har vært innom et kattehus i Trondheim. Der fikk Jesperpus og matmor besøk av Linn og Ronny’s Tacoshow.

Den velkjente katta Jesperpus gir årlig ut en egen kalender. Overskuddet fra dette salget bli ofte tildelt Dyrebeskyttelsen rundt i Norge.

For noen år tilbake fikk Dyrebeskyttelsen Harstad midler fra kalendersalget til Jesperpus.

Slik er katten presentert på sin hjemmeside;

– Helt impulsivt tok familien imot meg, da jeg manglet ett nytt hjem. Og jeg har ikke angret en dag på at jeg havnet hos min aktive familie. Her har jeg alt hva jeg trenger for å ha en fint katteliv, egen flokk med to og firbeinte. Og ikke minst egen Tigerskog med store mengder mus.

– Familien har hatt 1000 vis av dyr og de aller fleste dyreslag som er vanlig i norsk husdyrhold, så jeg blir godt ivaretatt på alle vis.

– Mine interesser er mus, mus, mus ... og nr. 2 er fugler i alle fasonger og størrelser, og nr. 3 er akvariet vårt.

– Jeg er kåret av Time Magazine til ett av 100 mest innflytelsesrike dyr, har vært med på innslag på tv og radiokanaler rundt i verden, blant annet fra flere av våre skiturer.

– Galdhøpiggen er besteget som den første katten på Norges tak.

– Så har jeg bygderekord i musefangst på en dag, husker ikke helt tallet, men det var tosifret.

Kommende fredag kveld dukker den velkjente katta med linker til Harstad opp hos duoen i Linn og Ronny’s Tacoshow.