Slåsskamp, ungdomsfest og legevaktbesøk

Flere personer var natt til søndag involvert i et slagsmål i Harstad sentrum. Det melder Midtre Hålogaland Politidistrikts operasjonssentral.

- Ingen skadd. Patruljene har roet gemyttene, meldte politiet klokken 02.26.

Slåsskampen skal ha skjedd mellom to menn i 20-årene utenfor et utested i sentrum. Som resultat av slåsskampen ble den ene mannen sendt til legevakta for en undersøkelse. Den andre blir anmeldt.

Patruljen fikk mye å gjøre i Harstad natt til lørdag. En overstadig beruset 17-åring ble tidligere på kvelden tatt hånd om på en ungdomsfest. Ungdommen ble overlatt til sine foresatte.

For én person endte kvelden på legevakten. En mann hadde ramlet og knekt kjeven inne på et utested, og ble transportert til legevakten.