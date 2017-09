Påkjørt elgku viklet inn i ståltråd og døde

Det sier Harstad-mannen Bjørn Hardersen. Han bor i nærheten Fauskevåg og har god kunnskap om elgen i området.

– Jeg er normalt med på et jaktlag i dette området sør for Harstad. Derfor fikk jeg tips av noen turgåere som hadde vært i området over hovedveien i området ved Fauskevåg lørdag formiddag.

– De kunne fortelle at det lå en død elg i nærheten av et lite sagbruk ovenfor hovedveien, forteller Hardersen.

Grunneieren opplyser til Harstad Tidende at elgen var påkjørt ved 1930-tida lørdag, og ble skadet. Elgkua rømte opp til sagbruket og inn i bygningen. Kua skal ha sparket rundt seg. Den kom seg ut av bygget, og kan ha gått seg fast i ståltråden. Den må ha dødd av skadene fra påkjørselen og strabasene deretter, ifølge grunneieren.

Han gravde skrotten ned i løpet av søndag, som er grunneiers ansvar i slike tilfeller.

Da Hardersen så til den døde elgkua lørdag ettermiddag lå den ennå på bakken utenfor bygningen.

- Den var fortsatt noe varm. Så jeg tror den har dødd i løpet av fredagen, sier Hardersen.

Han tok bilder av dyret som han mente hadde kjempet en lang kamp for å komme seg løs.

– Elgen har nok dødd av utmattelse. Kua hadde brukket et av beina og nesten slitt det av, sier Hardersen.

Han tror kua kan være et av tre dyr fra en flokk som han tidligere har sett i det samme området.

I dag starter elgjakta i de fleste kommuner.

– Jeg er selv elgjeger, og har fokus på at dyrene skal ha minimal lidelse. Skadeskyting meldes inn til viltnemnda. Det samme gjelder ved påkjørsel. Denne dyretragedien er også meldt inn til viltnemnda i Harstad, forteller Bjørn Hardersen.