– Viktig del av brannvernet

Brannbamsen brukes mye ute blant de yngste både i barnehager og på besøk i hjemmet.

– Den er til for å gi brann omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker. Den er også med på vekke barns interesse for forebyggende arbeid, sier brannmann Alf Jacob Salberg.

Han er prosjektleder for Bjørnis-prosjektet ved Harstad brann- og redning.

Brannvern

– Det er ingen tvil om at arbeidet med Bjørnis gir mange positive effekter, sier Salberg.

Vi er mye ute og sjekker røykvarslere ute i kommunene. Vi har sjekket 3497 brannvarslere og vi fant 114 som ikke virket, opplyser han.

– 861 barn har går brannrunder hjemme.

– 1210 brannslukningsapparater har blitt sjekket og 40 ble byttet ut, forteller Salberg, om en del av de forebyggende arbeidet som gir resultater.

Bjørnis

– Vi bruker derfor en del tid på Bjørnis i arbeidet for å få de yngst til å tenke brannvern. Vi har fått laget en del produkter som vi selger på standen her på brannstasjonen, opplyser Alf Jacob.

– Overskuddet av arbeidet går til å besøke barnehager og andre institusjoner, sier Salberg, som lørdag formiddag sto på stand sammen med kollegaene Siv Bratteng og Just B. Glomsås.

– De yngste kan hjelpe sin besteforeldre med å få sjekket brannvernutstyret i hjemmet.

– Blant annet har vi sørget for at mange får komfyrvakt. Komfyrvakta kutter strømmen om de glemmer å følge med. Slik kan også monteres på eldre komfyrer. Vi har mange eksempler på mye røyk under tørrkoking. Da går ofte alarmen og vi rykker ofte ut til slike alarmer, sier Alf Jacob Salberg.

På standen ved Harstad brannstasjon leverte ut en rekke brosjyrer som kan minne folk om potensielle brannfeller i en bolig.

Elektriske artikler representerer en økt brannfare. En anbefaler at en bruker vaskemaskinen når en er hjemme, og ikke har den gående om natta. Ladere til mobiltelefon, pc og annet elektronisk utstyr bør en alltid ga oppsyn med under lading.

Brann i elektrisk anlegg skyldes ofte overspenning, overbelastning, slitasje eller feil montering. Unngå bruk av skjøteledning.

Fyring er også en risiko. Ikke fyr om natten, la bålet dø ut om kvelden, er noen av påminnelsene en får vist en leser heftet om brannvern.