Vil bli trafikksikker kommune

I løpet av tiden fram til sommeren 2018 skal Skånland jobbe for å bli godkjent som trafikksikker kommune.

Det var ikke uten debatt at kommunestyret vedtok saken enstemmig sist onsdag. Trafikksikkerheten i kommunen har vært gjenstand for jevnlige debatter, og det har vært avviklet en rekke aksjoner for å forbedre trafikksikkerheten ved Skånland skole. Det har også vært mye snakk om trafikksikkerheten ved Grov skole.

-En provokasjon

Per Harald Simonsen (H) har stått i spissen for trafikksikkerhetsarbeidet på skoleveien langs fylkesvei 115, som går forbi Skånland skole.

- At vi skal framstå som en trafikksikker kommune står for meg som en provokasjon. Spesielt når vi daglig står i valget mellom å tørre å sende ungene ut på den farlige fylkesveien, eller ikke. Dette gjelder ikke bare oss som bor på Evenskjer, men like mye folk på Sandstrand og i Grov. Ja, over hele kommunen er det slik, sa han.

Også Christine Killie (H) påpekte de dårlige trafikksikkerhetsforholdene.

-Tidvis er det kaos rundt barnehagen på Evenskjer. Jeg velger likevel å si ja til å søke om denne godkjennelsen, sa Killie.

Heller ikke de fra Ap var fornøyd med forholdene.

-Vi hadde denne saken oppe på gruppemøtet sist mandag. Da ble det en sterk debatt om trafikkforholdene, sa Stein Roar Nilsen.

Øke bevisstheten

Han mente likevel det var klokt å søke om godkjennelsen.

-Det å bli en trafikksikker kommune betyr at både vi politikere, administrasjonen, skolen og ellers alle som har med trafikksikkerhet i kommunen å gjøre, blir mer bevisst på trafikksikkerheten. Når man klager på at store biler råkjører langs skoleveiene, så går det an å snakke med næringslivet og be bedriftene ta saken opp med sjåførene, sa Nilsen.

Ordfører Helene Berg Nilsen sa det slik:

-Vi skulle gjerne hatt gang- og sykkelvei langs skoleveiene i hele kommunen. Men det er ikke opp til oss å bestemme det. Selv om vi stiller med egenandel, er det andre som må stille opp med resten av kostnadene. Men vi skal gjøre det vi kan for å bedre trafikksikkerheten. Det handler da ikke bare om penger, men også å øke bevisstheten for trafikksikkerheten når vi planlegger, sa ordføreren.

Dersom godkjennelsen foreligger innen neste sommer kan Skånland bli den første i Troms som oppnår å bli trafikksikker kommune.

Trafikksikker kommune