Stor mopedaksjon fredag morgen: Fire mopeder avskiltet

- Hvis vi finner noen som helt åpenbart har tuklet med kjøretøyet med hensikt at den skal kjøre mye fortere enn skal, da kan de få en ganske stor bot, sier Inger Johanne Andreassen ved Harstad politistasjon. Hun var del av aksjonen ved Heggen videregående skole.

Elever ved de videregående skolene på Stangnes og Heggen møtte fredag morgen personell fra både politiet og Statens vegvesen. Vegvesenet var klare til å teste scootere, mopeder og motorsykler for støy og effekttrimming. Politiet sto klare til å dele ut bøter med makspris på 5350 kroner ved de groveste lovbruddene.

OPPDATERT KLOKKA 11.00 FREDAG: Politiet og Statens vegvesen har hatt kontroll rettet mot mopedførere. Fire mopeder avskiltet for grove tekniske feil, åtte førere har fått mangellapp for feil som må utbedres, tre førere fikk gebyr på grunn av dårlige dekk og tre førere fikk forenklet forelegg på grunn av trimsett.

Vegvesenet satte mopedene på et instrument som lar bakhjulet snurre på en trommel og ga full gass. Et stort antall mopeder og scootere kom fredag til grusbanen ved Heggen. Den siste uken har politiet fått mange klager på støyete kjøring på kveld og natt i bebodde strøk, og ville nå vise at de følger med.

- Du ser det er svært mange som kjører hit til skolen. Vi sjekker ikke alle, men tar ut noen for å teste. Vi lurer på om ungdommen har tuklet med mopeden eller har effektanlegg.