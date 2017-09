Oppgradering for Selfa

Etter at Selfa-gründer Erik Ianssen hadde avklart strategien for selskapet, er det nå full gass i både nord og sør. All båtbygging er flyttet til Rødskjær, mens Trondheim-avdelingen skal stå for salg og utvikling av de elektriske fremdriftsproduktene, skriver nettstedet Kyst og Fjord.

Revolusjonen står likevel ennå litt på vent. Elsjarken «Karoline» har ennå ikke fått noen oppfølgere, men når den gjør det, står båtbyggerne på Rødskjær klare, forteller skipsingeniør Ivar Jakobsen, som viser rundt på et anlegg som for tiden er under kraftig oppgradering. Eiendommen er solgt til Harstad Havn, og nå er den nye husverten i full gang med å legge bedre isolasjon på taket, samt bytte ut de to store verkstedportene. I tillegg skal Selfa gjøre investeringer i kantine, garderober og kontorer for å løfte de godt brukte fasilitetene opp til moderne standard.

Aktiviteten ved anlegget handler for tiden mest om reparasjoner og vedlikehold. Det bygges en og annen nybåt med tradisjonell dieselmotor, men det aktive innsalget av nybygg står litt på vent inntil el-revolusjonen slår inn over markedet, sier Ianssen, i en artikkel som er publisert av nettstedet Kyst og Fjord nylig.