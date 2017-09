På Store Rogla har brannvesenet avholdt øvelse i formiddag.

Her ble det gjennomført kontrollert nedbrenning av et hus ned under overvåking av brannvesenet.

Under øvelsen skulle en blant annet skulle bruke drone.

Øvelsen ble utsatt noen timer. Årsakene til utsettelsen er problemene med en vannpumpe.Fredag ettermiddag gjennomførte øvelsen i Saltvika på nordsiden av øya.