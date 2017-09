Klokka 22.02 i kveld begynner offisielt vinteren

I kveld beveger solen seg inn i den sydlige delen av himmelen, og dermed innledes vinterhalvåret, astronomisk sett.

I dag er det høstjevndøgn og dag og natt er like lange over hele jordkloden. Nå begynner også dagene å bli merkbart kortere og kaldere.

- Over hele kloden er det fredag tolv timer fra soloppgang til solnedgang, det vil si at dag og natt er like lange over hele jorden, noe som inntrer to ganger i året, nemlig ved vårjevndøgn og høstjevndøgn. På disse to dagene står Solen rett over ekvator, og bare på jevndøgnene kan en person som står ved ekvator, se solen passere rett over hodet (i senit) midt på dagen, sier Knut Jørgen Røed Ødegaard fra Astroevents.

På Nordpolen forsvinner solen under horisonten etter å ha vært oppe i et halvt år, og kommer først til syne igjen om 6 måneder – ved vårjevndøgn. På Sydpolen skjer akkurat det motsatte: Solen kommer til syne og holder seg over horisonten i et halvt år for så å gå ned igjen ved vårjevndøgn.