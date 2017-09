Kåret til årets forening 2017

Harstad sanitetsforening vant den gjeveste prisen som deles ut i Norske Kvinners Sanitetsforening i kveld.

På spørsmålet om hvorfor de tror de vant, svarte Steien at de har vært flinke til å favne bredt i lokalsamfunnet med aktiviteter både for eldre, beboere på asylmotak.

Og vi har hatt god medlemsutvikling, legger hun til.

Prisen ble delt ut via skype i Narvik der 90 sanitetskviner er samlet denne helgen. Det er også samlinger i Kristiansand, Stavanger, Lillstrøm og Molde.

Foreningen kan nå glede seg over tittelen Årets forening 2017, opplyser Liv Hukset Wang, som kommunikasjons- og markedssjef i NKS.

Overrasket

- Jeg ble veldig overrasket og stolt over at foreningens arbeid får så stor anerkjennelse, sa foreningens leder, Trine Steien, umiddelbart etter utdelingen fredag kveld i Narvik.

- Vi ønsker oss mange flere medlemmer. Vi har mange ideer til aktiviteter vi trenger frivillige til, avslutter hun.

Juryens begrunnelse:

Begrunnelse: Årets forening skal ha utmerket seg innenfor den gjeldende strategiske plan og her skal både frivillighet og medlemsvekst tillegges stor vekt.

Foreningen skal ha vist innovasjon og være et godt forbilde andre foreninger. I 2016 vant Holmsnes sanitetsforening og Sandnes sanitetsforening denne prisen.

Årets nominerte var:

· Egersund sf

· Harstad sf

· Narvik Unge sf

· Otta og Ottadalen sf

· Øksnes sf.

Årets forening: Harstad sanitetsforening.

Vinneren har mange aktiviteter, både regelmessige og enkeltstående. Foreningen har et aktivt integreringsarbeid, både mot kvinner, for de som bor på asylmottak og for enslige mindreårige asylsøkere.

I juli 2016 arrangerte for eksempel foreningen et vellykket gardsbesøk for barn på asylmottak. I forbindelse med organisasjonens 120-års jubileum i 2016, slo foreningen på stortromma og arrangerte en flott utstilling som viste vår stolte historie. I tillegg har foreningen aktiviteter for eldre og fokus på kvinnehelse. Foreningen har oppnådd mye synlighet for arbeidet i sitt lokalmiljø. Nylig besluttet foreningene å bli fadderforening for en forening i Etiopia.

Denne foreningen ser behovene i sitt lokalmiljø og gjør noe med det. De tilbyr ulike aktiviteter til ulike målgrupper, er synlige, nytenkende og modige. Foreningen har også holdt god fokus på medlemsverving og hadde positiv vekst på hele 16% i 2016.

Vinneren av Årets forening 2017 er Harstad Sanitetsforening, melder Norske Kvinners Sanitetsforening i kveld.