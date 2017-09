Vil sette ned farta her

Fartsgrensen er i dag 50 kilometer i timen på fylkesvei 12, Mercurveien i Harstad, som ligger i et kombinert nærings- og boligområde. Trafikken har økt her på grunn av arbeid med veien. På grunn av næringsbygg på havsiden av veien, er her en god del trafikk med vogntog. Store kjøretøy står for ti prosent av trafikken.

Vegvesenet viser til at fartsgrense på 40 kilometer i timen sjelden brukes på slike hovedveier, men at man i Mercurveien har både boliger, forretninger og et fritidsbåtanlegg tett opp mot veibanen. Mercurveien har preg av å være en samlevei på linje med de kommunale samleveiene i området, med mye interntrafikk. Tilliggende strekning har allerede 40 kilometer i timen. Vegvesenet mener derfor det er best at hele området har samme fartsgrense. Saken sendes videre til Troms politidistrikt, Troms fylkeskommune og Harstad kommune for uttalelse.