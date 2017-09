Svindelen som ikke skulle vært mulig

En alvorstynget ledelse kunngjorde på en pressekonferanse tirsdag at Festspillene i Nord-Norge er svindlet for nærmere 800.000 kroner. En knapp million av det offentliges penger er å anse som tapt, og spørsmålet er uunngåelig: Hvordan er det mulig å bli så til de grader rundlurt?

Styreleder og direktør legger i hovedsak skylden på faglig dyktige svindlere. Det henvises til at de falske epostene fra direktør til økonomiavdeling er skrevet på svært godt norsk, og at tonen var preget av nærhet og med et muntlig språk. I tillegg brukes det som et argument at svindelen er lagt til et tidspunkt hvor organisasjonen har stor arbeidsbelastning, og dermed mindre sjanse til å avdekke at det her var noe muffens på gang. Festspillledelsen ikler seg derfor offer-rollen, hvilket heller ikke er unaturlig. Men i stedet for å genierklære forbryterne, må Festspillene vende blikket innover mot egen organisasjon. For det er her svaret er å finne.

Det som har skjedd er ren og skjær rutinesvikt. Eller mer presist: mangel på rutiner. Dette er et ansvar som tilligger toppledelsen, og det er vanskelig å forstå at en så profesjonell organisasjon, med en så stor pengestrøm, kan ha et så skjørt og hullete sikkerhetsnett. Her foretas to utbetalinger på tilsammen 770.000 kroner, uten at det stilles et eneste spørsmål om fakturagrunnlag, avtale eller bilag. Ei heller ble det reagert på at det hadde sånn hast.

Direktør-svindel, eller CEO-svindel, er dessuten ikke noe nytt. Flere bedrifter i Harstad, deriblant Harstad Tidende, var i fjor høst utsatt for akkurat det samme. Disse svindelforsøkene ble avslørt umiddelbart, men uansett ville de hos de fleste blitt fanget opp på flere sjekkpunkter i systemet. Gjennom rutiner som til slutt sikrer at toppleder eller bestiller ser gjennom, kontrollerer og foretar den endelige godkjenningen før pengene utbetales.

I den grad Festspill-ledelsen tar selvkritikk, så er det gjennom å uttale at rutinene nå skal skjerpes. Det er alltid lett å være etterpåklok, men slike rutiner burde vært etablert for lenge siden. Dette ble en meningsløs og altfor kostpar lærepenge som dessverre vil få konsekvenser for festspillene 2018.