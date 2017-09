Får ikke trafikklys i Kanebogen

– Kriteriene for trafikksignalregulering er ikke oppfylt, derfor er det dessverre ikke grunnlag for å sende søknaden videre til Vegdirektoratet, skriver vegvesenet i avslaget.

Harstad kommune ønsker å få satt opp et trafikksignal ved eksisterende gangfelt over Skillevegen ved kjøpesenteret i Kanebogen. Vegvesenet har målt trafikkmengden her til å være cirka 2400 kjøretøy per døgn. Rundt 66 fotgjengere eller syklister krysser veien i dimensjonerende time. En del av disse har bevegelseshemming. Vegvesenet skriver at det må være 5000 kjøretøy her per døgn, for å oppfylle kriteriene for å få trafikksignal. På grunn av at her er relativt mange med bevegelseshemming, anbefaler de å etablere et opphøyd gangfelt med merking, for å få ned hastigheten til kjøretøyene.