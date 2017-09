Den store venninnekvelden

Høy parfymefaktor og lykkebobler i glasset på Damenes aften.

Kathrine Sørland var invitert til Bohus for andre år på rad, i anledning Damenes aften.

Damene strømmet torsdag kveld til for å høre foredrag med TV-kjendisen.

Lillian Strand, Torgun Myhre, Inger Gjerdrum og Wenche Krog koser seg på Damenes aften. Damene er ikke bare ute etter å møblere husene sine.

– Nei, vi er her for å være sosial med venninnegjengen, kanskje snoke etter julegaver og så er her god mat, sier gjengen.

Kathrine Sørland skrøt av hvor flotte Harstad-damene er, og delte historier fra hjemme-hos-henne.