– Vi vil ha arbeid

Det er snakk om fredag den trettende, men AD-styret ved Heggen videregående skole regner ikke den som noen ulykke. Faktisk er målet å nå 200.000 kroner, slik målet har vært tidligere år.

– Siden Heggen startet alternativt dagsverk for fire år siden, har det vært stort engasjement fordi inntektene går til Children’s Burn and Wound Care Foundation. Vi er én av stiftelsens største støttespillere. Hvert år samler vi inn omtrent 200.000 kroner, sier Bjørn Magne Aspdal, som går i andre klasse og har vært i AD-styret i to år.

400 kroner per elev

Det er valgfritt for elevene å jobbe på AD-dagen, men styret håper alle elevene blir med.

– Vi ønsker helt klart at så mange som mulig velger å være solidarisk med organisasjonen og folkene i Etiopia, sier Aspdal.

– Men vi har et lite problem. Det er antall jobber, for det er et problem å finne nok jobber til elevene som vil arbeide. Vi blir så glad hvis folk kommer til oss med oppdrag. Det kan for eksempel være en privatperson som vil ha ryddet garasjen eller en stor bedrift som kan leie ti personer til å rydde et lager.

Hver elev har et mål om å samle inn 400 kroner. Det er billig arbeidskraft for én hel dags arbeid.

- Ta kontakt

Det handler om enkle, hverdagslige arbeidsoppgaver, som alle sikkert har behov for å få gjort. Og som de gjerne betaler 400 kroner for.

– Rydding og vasking går ofte igjen på AD-dagene. I fjor var det private som fikk elever til å handle for seg. Det er bare fantasien som setter begrensninger på hva vi kan utføre, sier Aspdal på vegne av AD-styret.

Han ber potensielle arbeidsgivere denne dagen om å kontakte AD-styret på epostadressen alternativt.dagsverk.heggen@gmail.com.

Et liv for en iPhone

Styret ønsker mange, og gjerne varierte oppdrag med tanke på å kunne fortsette den årlige trenden med å «drive» to senger hos CBWCF årlig for det man klarer å samle inn på AD-dagen.

– Å behandle ett barn med brannskade koster 6000-7000 kroner. Det er det samme som en iPhone. Tenk deg et menneskeliv for en iPhone. Det er dette det handler om, sier Aspdal, som i vår fikk anledning til å besøke Etiopia i regi av Heggen videregående skole.

– Det var ei uke med utallige rørende øyeblikk. Det var så sterkt, sier han. – Første dagen vi var der så jeg sorgen. Dagen etter så jeg håpet. Jeg så hvor stor forskjell dagsarbeidet Heggen gjør for så mange barn, betyr.

Økt engasjement

Følelsene kommer til overflaten når han forteller om turen.

– Vi redder liv. Vi gir dem en sjanse til en verdig hverdag. Mitt engasjement har nok vært det samme uten turen, men møtene med disse sterke menneskene dyttet engasjementet mitt flere hakk opp, sier Bjørn Magne Aspdal i AD-styret.

Og han oppfordrer Harstads befolkning igjen: – Heggen har gjennom årene hjulpet mange barn, og for å fortsette å hjelpe trenger vi arbeid.