– Vi må ikke miste hverandre

– Ledelse er ikke en forfremmelse, det er et valg som betyr knallhardt arbeid og ny selvinnsikt.

Det sa tidligere polititopp Hanne Kristin Rohde da hun besøkte Harstad onsdag.

Harstad kommune hadde samlet nesten 300 mennesker til foredrag med Rohde, som et ledd i den pågående arbeidsmiljøfestivalen kommunen arrangerer, skriver Øivind Arvola, i en pressemelding fra kommunen etter møtet med Rohde for mange av de ansatte i kommune.

Rohde tok utgangspunkt i sitt eget liv og erfaringer etter 25 år som leder i politiet, og delte raust med tilhørerne.

By på deg selv

Hennes utgangspunkt er at lederskap er et valg, og handler ikke om formalkompetanse.

– Det handler om hvordan man ser sine medarbeidere som leder og kollega. Hva byr du av deg selv når du er på jobb? Husk at en forfremmelse ofte betyr beinhardt arbeid og ny selvinnsikt. For det er ikke noe bedre å være leder enn å være fagperson, uansett nivå. Det handler mest av alt å ha en jobb der man har noe å by på og trives. Det viktigste er at man som medarbeider får større handlingsrom, og at man blir trodd når man sier at «dette skal vi få til», mener hun, og skrøt av festivalen hun deltok på.

Berøre hverandre

-Det er veldig flott å være på en arbeidsmiljøfestival, fordi det jeg snakker om handler jo egentlig om mennesket. Det handler om å berøre hverandre mentalt; det å tørre å vise hvem man er.

– Det jeg brenner for, går rett inn i en slik uke som Harstad kommune arrangerer, for det er arbeidsmiljø og det å kunne redusere sykefraværet det handler mest om, sier hun.

Må ikke miste hverandre

-Det er viktig å se hverandre og ikke miste hverandre av syne når vi løper etter resultatene.

– Ja, man skal være riktig organisert til enhver tid, men vi må ikke fordype oss så mye i organisasjonskartet at vi mister hverandre på veien. De mellommenneskelige relasjonene kan ikke effektiviseres. Man må bruke tid; noen trenger tre timer, andre knapt noen sekunder av sin leder – men lederen må bry seg.

Det er rådmann Hugo Thode Hansen enig i.

– I Harstad kommune har vi de siste årene jobbet mye å bli bedre gjennom blant annet å styrke vektleggingen av det relasjonelle på de kommunale arbeidsplassene. Vi har etablert en egen verdiplattform og jobber systematisk med kontinuerlig forbedring. Sentralt her er at ledere og ansatte i fellesskap finner de gode løsningene. Da er relasjonene viktig, sier rådmannen.

Først i landet

Thode Hansen opplyser at kommunen har vært blant de første i landet til å ta i bruk KS «Guide for god ledelse» og ikke minst til å implementere «10 faktor».

– 10-faktor er et konsept for leder- og medarbeiderutvikling med et tilhørende system for medarbeiderundersøkelse. Fokuset her er på hvordan oppnå størst mulig mestring og mening hos de ansatte, og har sterkt vektlegging av det relasjonelle.

Lavere sykefravær

Dette fokuset på forbedring og utvikling har bedret de menneskelige relasjonene, og resultert i lavere sykefravær, bedre tjenester og bedre økonomi.

Vi har likevel litt å gå på, og jobber hele tiden for å bli bedre. Foredraget fra Hanne Kristin Rohde var i så måte til ettertanke og inspirasjon. Spesielt tror jeg mange – både ledere og andre ansatte, ble utfordret av Rohdes oppfordring om at vi må være «hele mennesker» og by på oss selv. Da blir vi mer kjent, tryggere på hverandre og får et bedre grunnlag for å skape gode arbeidsmiljø og tjenester, meldes det i pressmeldingen fra Harstad kommune.