Tar vare på kystkulturen

Dette er ei uke uten bøker og klasseromsundervisning som elevene ser fram til, og ryktet om de populære aktivitetene i uke 38 har spredt seg. Derfor har Grov skole gjesteelever fra Tromsø i nord til Oslo i sør som vil være med på moroa.

Nytt fiskemottak

Mandag fikk elevene opplæring i sløying og filetering, samt påkledning og sjøvettregler, og de tre neste dagene drar de gruppevis ut på havet for å fiske. De som ikke fisker, jobber på brygga med sløying og filetering, og i år har de gode arbeidsforhold i fiskemottaket. Grov skole fikk nylig 100.000 kroner fra Nærings- og fiskeridepartementet, og pengene ble blant annet brukt til tre flotte fileteringsbenker. Tirsdag jobba den tredje gruppa med å forberede middag til 230 personer som skulle serveres i gymsalen. På menyen sto kokt fisk med lever, fiskegrateng, fisk i form og sitronmarinert laks. I tillegg ble det bakt brød både til eget bruk og for salg.

Bygdefolket stiller opp

For å klare å avvikle ei innholdsrik kystkulturuke, er skolen avhengig av at bygdefolket stiller opp, og det gjør de med glede. I alt sju båteiere sørger for at elevene kommer seg på havet, og på kjøkkenet stiller en rekke damer opp for å videreføre den kunnskapen som de har ervervet seg gjennom et langt liv. Dette setter rektor Vanja Elvenes stor pris på.

– Vi er veldig takknemlige for denne hjelpa, for vi hadde selvfølgelig ikke klart å avvikle kystkulturuka uten denne kjempedugnaden fra bygdefolket. Mange elever fra ulike kanter av landet ønsker å være med på denne uka, og derfor har vi i år satt en grense på 25 hospitanter.

Praktisk arbeid

Målet med uka er først og fremst å lære om kystkulturen, men elevene får også en nyttig erfaring med praktisk arbeid.

– De blir så stolte når de får tilbakemeldinger fra de voksne om at de er gode til å jobbe, og det er viktig når de går i en skole som stort sett er veldig teoretisk.

Utdanningsvei

– Ellers fokuserer vi på at denne uka ikke bare skal være en happening, men også oppfylle mange av kompetansemålene i læreplanen. I etterkant skal blant annet tiendeklassingene skrive en tekst om hvilke yrker som er involvert i uka, og hvilken studieretning man må velge for å utdanne seg til de forskjellige yrkene, fortalte rektoren.