Alle landsdelsmusikere på turné

Høstens storsatsing heter FolkBarokk og besøker Målselv, Dyrøy og Senja, men ikke før det har vært premiere i Harstad 20. september.

– Det blir knallbra, sier Knut Erik Sundquist.

Se video nederst i saken

Han er en av de åtte musikerne fra Kultur i Troms som for første gang skal spille sammen på en forestilling der de to polene «folkemusikk» og «barokkmusikk» møtes.

– Barokk og folkemusikk er egentlig det samme, mener Bendik Lund Haanshus.

Med en fot i hver sjanger har han selv komponert ett av stykkene som skal fremføres, og arrangert flere andre for at alle hans kolleger skal spille sammen.

Første gang

Runa Bergsmo, som også har skrevet ett av arrangementene, innrømmer at hun både er stolt og litt nervøs – det er nemlig første gang hun arrangerer et verk som hun ikke har komponert selv.

FolkBarokk er en produksjon der folkemusikk møter barokk med originale arrangementer og uvanlige besetninger. Musikerne har ulik bakgrunn og identitet som de bringer med seg i en forestilling der klang, rytme, ornamentikk, bevegelse og dynamikk står i fokus.

Stjernefiolinister

Ensemblet fra Kultur i Troms er et galleri av sterke personligheter, med blant annet to stjernefiolinister som er stolte av hver sin musikalske identitet.

Ragnhild Furebotten er den ene, og hun har fått omarrangert for ensemblet tre satser fra verket «Snødronningen» som Timo Alakotila skrev for henne da hun var festivalprofil på Nordland Musikkfestuke i 2015.

Den andre er Erika Toth, som kommenterer:

– Utrolig at det faktisk fungerer. Det ble veldig bra.

Kremen

For vokalisten Lena Jinnegren, som står for tolkningen av sangtekstene på forestillingen, er det spesielt fint å være ledsaget av et ensemble som spiller på en så rik palett. Om det er «folk» eller «barokk» spiller egentlig ingen rolle – det er først og fremst herlig musikk fremført av kremen av musikerne i vår landsdel.

Untitled from Håvard Lund on Vimeo.