Rekordbesøk på Fabeløya

80.000 kroner er kommet inn via en Vipps-aksjon som ble startet via Facebook av initiativtaker Ken Rune Berg i Harstad. Et toalettbygg med ordentlige fasiliteter og tilgang til strøm er anslått til å koste rundt en halv million kroner, så folk må gjerne fortsette å vippse inn penger, oppfordrer styreleder Nina Dons-Hansen.

– Det virker som folk har gitt litt ekstra og vi takker alle som har bidratt. Det er fortsatt mulig å støtte innsamlingen. Vi jobber parallelt med å søke støtte hos flere instanser og håper at toalettet kan realiseres om ikke så altfor lenge, sier Dons-Hansen.

Mange har besøkt naturlekeparken denne sommeren. Styrelederen har ikke konkrete statistikker, men hun vet at et par tusen skoleelever og barnehager fra Hartsad og andre kommuner har vært på tur i parken. Ildsjeler på Sørrollnes som holder et oppsyn over hvor mange som besøker parken, og de kan melde om rekordbesøk i år.

– Vi tar ikke hardt i når vi oppsummerer med at nærmere 7000 personer har vært i parken så langt i år.

Fabeløya Naturlekepark har fem års jubileum i år, så det vil være ekstra stas endelig å få løst toalett-floken og få oppgradert parken med gode fasiliteter.