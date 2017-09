Hard kamp om plassene på benken

Sluttspurten er i full gang, og i motsetning til på fotballbanen er det intens kamp om å få plass på benken — Tromsbenken på Stortinget.

Så intens er valgkampen at det i dag er helt uavklart hvordan sammensetningen blir, og hvem som får den siste «ekstra» plassen — utjevningsmandatet.

Skal vi tro målingen Nordlys presenterte i går, vil disse utgjøre Troms fylkes representanter de neste fire år: Cecilie Myrseth og Martin Henriksen fra Ap, Kent Gudmundsen fra Høyre, Sandra Borch fra Sp og Per Willy Amundsen fra Frp. Det betyr at Høyre og Regina Alexandrova taper sin plass til Sp og Borch.

Det sjette mandatet, utjevningsmandatet, har i dag Torgeir Knag Fylkesnes fra SV. Men dette mandatet avhenger ikke av resultatet i Troms, men på landsbasis. Imidlertid kan Fylkesnes sikre seg et fast mandat, dersom partiet fortsetter framgangen de siste dagene. SV får 11,3 prosent, en solid framgang fra forrige Nordlys-måling i august (9,7).

Sp viser en fallende tendens, og Sandra Borchs mandat er ikke så trygt som det så ut for bare noen dager siden. Sp går ned fra 15,7 i august til 13,2 i september på Nordlys-målingen. Det betyr at avstanden til SV er under to prosentpoeng. Heller ikke Frps mandat er trygt. Partiet får 13,5 prosentpoeng, og er bare 0,3 foran Sp. Det blir et rotterace uten like mellom de tre partiene om det siste, faste mandatet.

Målinga viser at Ap og SV går mest fram i Troms i forhold til august. At Ap nå åpner for omkamper om forsvarsetableringer kan være en bidragsyter i sluttspurten, selv om politiske motstandere mener det er et desperat valgkamputspill. At helikoptrene på Bardufoss og Andenesbasen har hatt stor betydning i denne valgkampen, er det ingen tvil om. Høyres klare standpunkt i helikoptersaken har blitt en for tung bør for partiet og for Regina Alexandrova.

De som hevder at SVs sterke framgang er overraskende, kan ikke ha fulgt særlig godt med i den nordnorske politikken de siste månedene. Tromsø-mannen Knag Fylkesnes har talt fiskeriministeren midt i mot i en rekke saker, og har oppnådd stor populartitet i flere kretser. Så stor at flere tidligere Ap-sluggere nå har varslet at det heller gir sin stemme til SV og Fylkesnes enn til Myrseth og Ap. Fylkesnes er en soleklar kandidat til fiskeriminister-taburettet dersom SV havner i regjering igjen.