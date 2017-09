Sterk økning i antallet som bruker buss i Harstad

- De foreløpige passasjertallene pr 1 september for buss i Harstad viser, at den sterke veksten første halvår 2017 forsterker seg ytterligere med smått utrolige 11,6% flere passasjerreiser i august i år sammenlignet med august 2016.

- Dette er svært positivt sier fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B Prestbakmo (Sp) i en pressemelding torsdag kveld.

Den forsterkede veksten i Harstad er svært gledelig og viser at flere Harstadværinger reiser oftere med buss, det fortjener de skryt for sier Prestbakmo. Det viser også at de kollektivtiltakene Fylkeskommunen har satt inn gjennom 2016 og 2017; som noe økt og endret kapasitet på noen linjer, innføring av sanntidssystem og kanskje landets billigste 30 dagers periodekort i Harstad settes pris på av stadig flere fortsetter Prestbakmo.

Bruken av buss øker Stadig flere bruker bussen i fylket. Den største veksten har det vært i Harstad.

- Det samme med 20% rabatt på mobilett, samme som ved bruk av Tromskortet og barnebillett opp til 18 år istedenfor 16 år.

Første halvår var passasjerveksten i Harstad 7,3%. Etter en rekordartede august måned er veksten samlet hittil i år på 7,7%. Bare i august 2017 er det foretatt 3 299 flere passasjerreiser med buss i Harstad, enn i august 2016. Samlet i årets 8 første måneder er det foretatt 22 302 flere passasjerreiser med buss i Harstad sammenlignet med samme periode i 2016.

- Også 2016 hadde en meget positiv passasjervekst i Harstad med total 5% flere passasjerreiser enn i 2015, men 2017 ser altså ut til å bli betydelig bedre. Videre vil den videre kollektivsatsingen i Harstad med flere tiltak fra 2 oktober, og ytterligere flere i januar 2018, legge til rette for ytterligere passasjervekst og at flere velger å reise oftere kollektivt i Harstad.

Til sammenligning kan det sies at den prosentvise passasjerveksten i Tromsø for perioden jan – august 2017, sammenlignet med samme periode 2016 er på knappe 5%. Det skal imidlertid tilføyes at totaltallene for antallet passasjerreiser i Tromsø naturlig nok er betydelig større, avslutter fylkesråden.

Statistikken for Harstad:

Passasjerreiser Harstad august 2017: 31 782

Passasjerreiser Harstad august 2016: 28 483

Passasjerreiser Harstad jan – august 2017: 311 304

Passasjerreiser Harstad jan – august 2016: 289 002