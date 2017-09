Ser du noen du kjenner?

Det betyr blant annet mye skyting med skarpt på skytebane for å bli kjent med våpenet.

Øvelse Heimdall omfatter om lag 750 lokale heimevernssoldater og er den største og viktigste øvelsen for HV-16 i år.

Øvelsen varer fra 4. til 8. september og øvingsområdet avgrenser seg til kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Skånland og Harstad.

Deltakere vil være fra fem landheimevernsområder og to sjøheimevernsområder (et område tilsvarer et kompani).

I en reell situasjon vil HV med stor sannsynlighet være de som møter en potensiell motstander først. Det skyldes den lokale tilstedeværelsen organisasjonen har over hele landet. Under øvelse Heimdall skal det blant annet trenes på klassiske HV-oppdrag, som objektsikring, utrykning, overvåking og kontroll, samt offensive bekjempningsoperasjoner.

HEIMEVERNET:

Heimevernet er inndelt i 11 landsdekkende HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret og disponerer innsatsstyrker og HV-områder, samt tilrettelegger for og samarbeider med andre enheter i Forsvaret og allierte styrker.

HV utgjør i underkant 70 prosent av Forsvarets styrkestruktur, og tildeles rundt tre prosent av Forsvarsbudsjettet hvert år.

HV er en nasjonal beredskaps- og innsatstyrke med 45 000 soldater fordelt på 11 territorielle distriktsstaber, 15 mobile innsatsstyrker med land- og sjøkapasiteter samt 252 lokale HV-områder i hele landet med land- og sjøkapasiteter

HV-16, NORD-HÅLOGALAND HEIMEVERNSDISTRIKT: